TUSAŞ operasyonunu yöneten Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz A Haber’e konuştu

TUSAŞ'ın hedef alındığı terör saldırısının ardından özel harekat polisleri kısa sürede olay yerine intikal etmiş ve erkek teröristi etkisiz hale getirmişti. O operasyonu bizzat yöneten ve hızlı kararlar alarak TUSAŞ'ta daha büyük bir facianın önüne geçilmesini engelleyen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz A Haber'e konuştu. İşte o özel röportaj ve operasyonun arka planı...

5 vatan evladının şehit düştüğü terör saldırısı sonrası kahraman özel harekat polisleri kısa sürede olay yerine ulaşmış ve bina içine girmeyi başaran teröristi etkisiz hale getirmişti.

TUSAŞ'taki operasyonu bizzat yöneten Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz A Haber'e konuştu.

Önceliğin TUSAŞ personelinin ve sivillerin korunması olduğunu söyleyen Karadeniz, operasyon sürecini adım adım anlattı.

"TERÖRİSTİ ÇALIŞANLARDAN İZOLE ETTİK"

Karadeniz, "Burada rehine alma olayı olmadı. Ancak çok sayıda vatandaş vardı. Bir kısmı ön kısımdan diğeri binanın arka kısmından içeri girmek suretiyle operasyonu neticelendirdiler. Teröristin onlara daha fazla zarar vermemesi için çok hızlı kararlar aldık ve kararlar neticesinde öncellikle teröristi görevli çalışanlardan izole ettik. Steril hale getirildikten sonra terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki benzer operasyonlardan örnek verdi Özel Harekat Başkanı Karadeniz, mart ayında Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını hatırlattı.

Karadeniz, "Bunlar kısa sürede alınması gereken kararlar. Buna benzer operasyonlar dünyanın birçok ülkesinde oldu. Benzeri Rusya'da son zamanlarda oldu. Hiçbirisi bu kadar hızlı bu kadar kararlı bir şekilde neticelenmedi." dedi.

Her detayın değerlendirildiğini belirten Süleyman Karadeniz teröre arka çıkanlara net ifadelerle mesajını verdi. Karadeniz, "Ancak bizler bu toprakta coğrafyada Türküyi Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini ilelebet muhafaza noktasında uyanık olacağız." şeklinde konuştu.