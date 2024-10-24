A Haber canlı yayınında TUSAŞ saldırısına sert tepki: Suriye'deki pisliği temizleme zamanı geldi... Demek ki PKK barışı istemiyor!

10:08 24 Ekim 2024

Ben 3 gündür savunma sanayindeki EXPO SAHA konferansındaydım. Bütün yetkililer açıkladılar. 7 milyar dolara ulaştı şu anda Türkiye’nin savunma ihracatı ve bağlantıları. Bu birilerini rahatsız ediyor. Rahatız da olsalar mutlaka Türk savunma sanayii hedeflerine ulaşacaktır. Etrafımızda bu kadar yangın bu kadar savaş varken Türkiye duramaz. Türkiye oynanılan büyük oyunun farkında.

Suriye başarısız bir devlet haline düştü. Esad’a kaç defa Sayın Cumhurbaşkanı yardım elini uzattı gel ülkeni gasp ediyorlar, topraklarının yüzde 35’ini PKK aldı, Golan Tepeleri’nden İsrail geliyor üzerine her gün Şam’ı vuruyor. Oynanan oyun belli. Bu oyuna karşı da Türk Hava Kuvvetleri ve Türk ordusu hazır. Onların cezalarını vereceğiz vermeye de devam edeceğiz. 5 şehidin kanı yerde kalmayacaktır.