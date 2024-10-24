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A Haber canlı yayınında TUSAŞ saldırısına sert tepki: Suriye'deki pisliği temizleme zamanı geldi... Demek ki PKK barışı istemiyor!

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.10.2024 11:05 Güncelleme: 24.10.2024 12:41
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Ankara’da TUSAŞ’a yapılan zaman ayarlı terör saldırısı ne anlama geliyor? Savunma sanayiinin kalbi nasıl ve neden şimdi hedef alındı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, "Türkiye oynanılan büyük oyunun farkında... Nerede varlarsa kafalarını koparacağız." dedi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ise "Görünen o ki terör örgütü açıklamaları kale almıyor. Kanın akmasını devam etmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri geceden beri terör örgütüne ait hedefleri bir bir yok ediyor. Teröristler kimlerin taşeronu? Suriye'ye yönelik yeni harekat gelir mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CANLI ANLATIM
10:10 24 Ekim 2024

"TÜRKÜN NE OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Yüce Türk milletine ve kahraman havacılarımıza şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. O vurulan üste 9 yılım geçti. Türk havacılığına geçmiş olsun diliyorum. Ama hiçbir şey kahraman ordumuzu ve milli savunma sanayimizi durduramayacaktır. Biz ayda 2 tayyare yapıyorsak bundan sonra 4 uçak yapacağız. Bundan herkesin haberi olsun. Türkün ne olduğunu anlayacaklar.

10:09 24 Ekim 2024

"İNTİKAM EMRİNİ CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİ"

Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi ülkemizin huzurunu milletimizin bekasını bir şekilde bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyeceğini ve tam bağımsız Türkiye’ye uzanan kirli ellerin mutlaka kırılacağını söyledi. Yani intikam emrini dün Cumhurbaşkanımız verdi. Zaten dün Sayın Savunma Bakanımız da bunun PKK’nın yaptığını söylemişti.

10:08 24 Ekim 2024

"TÜRKİYE BÜYÜK OYUNUN FARKINDA"

Ben 3 gündür savunma sanayindeki EXPO SAHA konferansındaydım. Bütün yetkililer açıkladılar. 7 milyar dolara ulaştı şu anda Türkiye’nin savunma ihracatı ve bağlantıları. Bu birilerini rahatsız ediyor. Rahatız da olsalar mutlaka Türk savunma sanayii hedeflerine ulaşacaktır. Etrafımızda bu kadar yangın bu kadar savaş varken Türkiye duramaz. Türkiye oynanılan büyük oyunun farkında.

Suriye başarısız bir devlet haline düştü. Esad’a kaç defa Sayın Cumhurbaşkanı yardım elini uzattı gel ülkeni gasp ediyorlar, topraklarının yüzde 35’ini PKK aldı, Golan Tepeleri’nden İsrail geliyor üzerine her gün Şam’ı vuruyor. Oynanan oyun belli. Bu oyuna karşı da Türk Hava Kuvvetleri ve Türk ordusu hazır. Onların cezalarını vereceğiz vermeye de devam edeceğiz. 5 şehidin kanı yerde kalmayacaktır.

10:07 24 Ekim 2024

"HANGİ ALÇAKLAR SİLAH VERİYORSA ELLERİ KESİLECEK"

Bu bakımdan yapılan harekat doğru ve zamanındadır. Şunu bütün dünya anlasın Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlara cevabımız çok acıdır. Türkiye test edilemeyecek kadar büyük bir devlettir ve kadim bir medeniyetin temsilcisidir. Dolayısıyla barış ve demokrasiye uzanan elleri Türkiye gereğinde kırmasını bilir. Bu Suriye’ye de verilen bir mesajdır. ABD’ye de mesajdır. PKK’nın eline hangi alçaklar silah veriyorsa o ellerin kırılıp kesileceğini padişahımızın dediği gibi boyunlarının vurulacağı emridir.

10:06 24 Ekim 2024

"SURİYE'DEKİ PİSLİĞİ TEMİZLEME ZAMANI GELDİ"

Bu Türk ordusunun artık Suriye’deki bu pisliği temizleme zamanının geldiğini gösteriyor. Bunu komutanlarımız ve Cumhurbaşkanımız söyler. Ama nerede mikrop varsa Türkiye onu kurutacak kudrettedir. Kimse Türkiye’ye meydan okumasın. 30 km elbette yeterli bir menzil değil. MİT’in kahraman görünmeyen askerleri ta Süleymaniye’de vuruyorlar bunları.

10:05 24 Ekim 2024

"NEREDELERSE KAFALARINI KOPARACAĞIZ"

180 km içeride Irak’ta sadece Suriye’de değil Irak’ta da var bunlar. İran’da da var. Nerede varlarsa kafalarını koparacağız. Hiç başka çaresi yok. Ya ellerinden silahları bırakacaklar Sayın Bahçeli’nin dediği gibi veya bu kıyamete kadar sürecek. Türkiye bunun bedeline hazır.

Bu musibetten mutlaka ders almamız gerekiyor. Çok daha iyi bir şekilde savunma tesislerimizi korumamız gerekiyor. Demek ki birileri bizden rahatsız oluyor.

10:04 24 Ekim 2024

PERDE ARKASI NE?

Sayın Cumhurbaşkanının BRICS’e gitmesi. Diyorlar ki sen gitme. 50 senedir AB’de bekletiyorsunuz. İkincisi uçak yapma helikopter yapma İHA yapma. Sakın ola ki pazara girme. Ve bunları PKK’ya karşı kullanma. Neden? Bize vermiyorlardı insansız hava aracını. İstihbaratı bize geç veriyorlardı. Şu anda Türkiye dünyada birinci konumda İHA ve SİHA üretiminde ve satışında. Üçüncü mesaj şu Türkiye savunma sanayiinden biz rahatsızız.

Bundan rahatsız oluyorlar. Rahatsız olun gözü çıkasıcalar. En iyisini yapacağız biz yapmaya devam edeceğiz. Her kim ki Türkiye’ye elini uzatırsa o eli koparacaktır Türkiye. Bu bakımdan da bugünkü harekat çok doğrudur. Bunun da devamı gelecektir.

10:03 24 Ekim 2024

"SURİYE'YE BÜYÜK HAREKAT OLACAK"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Suriye’de ve Irak’ta zaten saldırı olmasa da operasyonlarımız devam ediyor. Suriye’ye çok ciddi harekatlar gerçekleştirdik. Bun ben bunların devam edeceğini düşünüyorum. Ben Suriye’ye eninde sonunda büyük harekatın olacağını düşünen bir gazeteciyim. Terörle mücadele devam edecek.
10:02 24 Ekim 2024

“KAFALARINDA HAİN PLANLAR VARMIŞ”

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Çok kritik bir dönemece girmiş vaziyetteyiz. Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan herhangi bir isim konmadı ama ben buna sadece bir süreç diyebiliyorum şu an itibariyle bir yeni durum söz konusu. Herkes umutlu konuşurken bir anda bu saldırı geldi. Bu saldırının uzun zamandan beri düşünüldüğünü planlandığını gözlem yapıldığını bir şeyler organize ettikleri anlaşılıyor. Demek ki birilerinin kafasında hep şu olursa bunu yapalım diye bir takım hain planlar varmış.

"TERÖR ÖRGÜTÜ AÇIKLAMALARI KALE ALMIYOR"

PKK demek ki barışı istemiyor. Görünen o ki terör örgütü açıklamaları kale almıyor. Kanın akmasını devam etmesini istiyor. Terör örgütünün dağ kadrosunun kafasında çok başka şeyler var. Ya onları tek başına bırakacaksınız yani bütün siyaset beraber olacak kim varsa bu konu ile ilgili aynı şekilde davranacak ve neticede dağ kadrosu tak başına kalacak. Ama ile cümle kurma zamanı değil.

Canlı yayında sert tepki: Pisliği temizleme zamanı... CANLI YAYINDA SERT TEPKİ: PİSLİĞİ TEMİZLEME ZAMANI...

MİT TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı!

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