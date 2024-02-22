22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 11:29
Deprem bölgesi yeni savunma üssü oluyor. TUSAŞ tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta kurulan uçak parçası üretim tesisi hizmete açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’de
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'de
İBB başkanlığı için 52 kişi yarışacak
İBB başkanlığı için 52 kişi yarışacak
TUSAŞ, Kahramanmaraş’ta üretime başlıyor
TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor
Yerli ve milli uçakların ilk uçuş görüntüleri
Yerli ve milli uçakların ilk uçuş görüntüleri
Kredi kartına düzenleme mi geliyor?
Kredi kartına düzenleme mi geliyor?
İYİ Parti’de aday kavgası
İYİ Parti'de aday kavgası
Saruhanlu ve İvrindi’de CHP aday gösteremedi
Saruhanlu ve İvrindi’de CHP aday gösteremedi
Mansur Yavaş’tan yeni skandal
Mansur Yavaş’tan yeni skandal
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
CHP’de kazan kaynıyor
CHP'de kazan kaynıyor
CHP’de listeler verildi tartışmalar bitmedi
CHP'de listeler verildi tartışmalar bitmedi
Ankara’da korku dolu 12 saat
Ankara'da korku dolu 12 saat
Daha Fazla Video Göster