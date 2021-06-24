24 Haziran 2021, Perşembe
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TURKOVAC'ta yan etki görüldü mü? Aşı olan gönüllü konuştu
Son dakika haberine göre; Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışması kapsamındaki ilk aşılamalar salı günü Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Yerli inaktif Kovid-19 aşısı olan Hüseyin Polat açıklamalarda bulundu.