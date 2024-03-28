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Türkiye'ye huzur ve güvenin geldiği o gün! Başkan Erdoğan'ın seçim sonrası ilk açıklaması...

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 00:23
Başkan Erdoğan, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerin sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından verdiği ilk röportajında “Makam ateşten gömlek, bu hizmetin altından inançla kalkacağız.” demişti.
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