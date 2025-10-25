25 Ekim 2025, Cumartesi

Türkiye'ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler! A Haber nadir elementlerin çıkarıldığı bölgede
Türkiye’ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler! A Haber nadir elementlerin çıkarıldığı bölgede

Türkiye'ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler! A Haber nadir elementlerin çıkarıldığı bölgede

Giriş: 25.10.2025 14:54
Eskişehir Beylikova’da bulunan nadir toprak elementleri, Türkiye’yi dünya pazarında güçlü bir aktör olmaya hazırlıyor. Elektronikten savunma sanayine, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda kullanılan bu elementler, Türkiye için stratejik öneme sahip. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, dünyanın konuştuğu bölgeyi sizler için görüntüledi.
