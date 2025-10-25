Türkiye’ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler! A Haber nadir elementlerin çıkarıldığı bölgede

Eskişehir Beylikova’da bulunan nadir toprak elementleri, Türkiye’yi dünya pazarında güçlü bir aktör olmaya hazırlıyor. Elektronikten savunma sanayine, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda kullanılan bu elementler, Türkiye için stratejik öneme sahip. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, dünyanın konuştuğu bölgeyi sizler için görüntüledi.

