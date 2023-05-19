19 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'nin yüzen kalesi TCG Anadolu yeniden İstanbul'da! 19 Mayıs yoğunluğu
10 Nisan'da Türk donanmasına katılan TCG Anadolu İzmir'in ardından tekrar İstanbul'a dönerek ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o noktadan son durumu aktardı.