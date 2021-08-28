28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta yan etki görüldü mü? TURKOVAC hakkında flaş açıklama
Türkye koronavirüsle mücadesinde başarılı bir grafik çizerken aşı çalışmalarıyla da takdir kazandı. Dünyanın yakından takip ettiği aşılardan biri olan TURKOVAC hakkında açıklama geldi. Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta yan etki görüldü mü?