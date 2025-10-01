01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye'nin yeni gözbebeği KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt: Tek dertleri prim kazanmak
Türkiye’nin yeni gözbebeği KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt: Tek dertleri prim kazanmak

Türkiye'nin yeni gözbebeği KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt: Tek dertleri prim kazanmak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 01:55
Güncelleme:01.10.2025 01:55
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen beşinci nesil savaş uçağı Kaan, ses getirmeye devam ediyor. Dünya çapında büyük övgüler alan Türkiye, buna rağmen Kaan’ın motorunun yerli ve milli olmadığı, ABD’den ithal edildiğini iddia edilmesiyle karşılaştı. Bu gelişmenin ardından Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. A Haber ekranlarında konuşan gazeteci Bülent Erandaç, “Ankara’da Türk Hava Kurumu’nun yerine marangoz fabrikaları kurdular. Hala yalan bilgilerle karalama yapıyorlar.” derken, gazeteci Zafer Şahin ise sert sözlerle bu yalanları yayımlayanlara tepki göstererek, “Tek dertleri prim kazanmak.” ifadelerini kullandı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin yeni gözbebeği KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt: Tek dertleri prim kazanmak
KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt
KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt
KAAN ve motor tartışmasının aslı ne?
KAAN ve motor tartışmasının aslı ne?
Delegelere adliyesiz CHP vaadi!
Delegelere "adliyesiz CHP" vaadi!
500 bin konut projesinde kimlere avantaj sağlanacak?
500 bin konut projesinde kimlere avantaj sağlanacak?
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu
MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu
Başkan Erdoğan en beğenilen lider oldu
Başkan Erdoğan en beğenilen lider oldu
Peygamberlere küfür ve hakaret etmişti
Peygamberlere küfür ve hakaret etmişti
Numan Kurtulmuş’tan A Haber’e özel açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon
MİT'ten kişisel verileri çalanlara operasyon
Mobil bankacılık kullananlara Wi-Fi uyarısı!
Mobil bankacılık kullananlara Wi-Fi uyarısı!
MİT Başkanı Kalın Doha’da
MİT Başkanı Kalın Doha’da
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye’de!
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'de!
Daha Fazla Video Göster