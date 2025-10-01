Türkiye’nin yeni gözbebeği KAAN’a yönelik tartışmalara sert yanıt: Tek dertleri prim kazanmak

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen beşinci nesil savaş uçağı Kaan, ses getirmeye devam ediyor. Dünya çapında büyük övgüler alan Türkiye, buna rağmen Kaan’ın motorunun yerli ve milli olmadığı, ABD’den ithal edildiğini iddia edilmesiyle karşılaştı. Bu gelişmenin ardından Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. A Haber ekranlarında konuşan gazeteci Bülent Erandaç, “Ankara’da Türk Hava Kurumu’nun yerine marangoz fabrikaları kurdular. Hala yalan bilgilerle karalama yapıyorlar.” derken, gazeteci Zafer Şahin ise sert sözlerle bu yalanları yayımlayanlara tepki göstererek, “Tek dertleri prim kazanmak.” ifadelerini kullandı..

