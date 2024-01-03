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Türkiye'nin TOGG'dan sonra ikinci yerli gururu "Very"! Yollarda çıkmak için gün sayıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 14:51
Yerli ve milli aracımız TOGG, Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri biliyorsunuz. Şimdi heyecanlandıran yeni bir haberimiz daha var. İkinci yerli aracın adı, 'Very'. Şimdiden ön siparişleri bile alındı. Eğer her şey yolunda giderse, bu yıl içinde 'Very'i yollarda göreceğiz. Yeni yerli aracımıza yakından bakıyoruz.
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