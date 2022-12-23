23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin sıfır atık devrimi | Eski mobilyalar kışlık yakacağa dönüyor! Atık geçici depolama alanları nasıl çalışıyor?

Türkiye’nin sıfır atık devrimi | Eski mobilyalar kışlık yakacağa dönüyor! Atık geçici depolama alanları nasıl çalışıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2022 09:56
Türkiye sıfır atık ve geri dönüşümde ülke genelinde bir devrime imza attı. A Haber ekipleri de çeşitli noktalardan yansımaları canlı yayında aktardı.  Üsküdar Belediyesi her yıl yaptığı geri dönüşüm projesine bu yılda devam ediyor. Toplanan mobilya ve ahşap atıklar geri dönüşüm atölyesinde ayrıştırılıyor ve ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacağa dönüştürülüyor. Erzurum'da 7 ay önce kentte "1. Sınıf atık getirme merkezi" kuruldu. Merkezde 80 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Sıfır atık projesi kapsamında toplanan atıkların, geri dönüşüme gönderilene kadar güvenli bir şekilde geçici olarak depolanması gerekiyor. Bunun için atık geçici depolama alanları kuruluyor. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıfır Atık Projesi 5 yaşında
Sıfır Atık Projesi 5 yaşında
Türkiye’nin sıfır atık devrimi!
Türkiye’nin sıfır atık devrimi!
Diyarbakır’da DBP’ye terör operasyonu!
Diyarbakır'da DBP'ye terör operasyonu!
Kirada asgari ücret oyunu!
Kirada asgari ücret oyunu!
Fincancı hakim karşısında
Fincancı hakim karşısında
Türkiye üretim ve tedarik merkezi olacak
"Türkiye üretim ve tedarik merkezi olacak"
Semra Güzel kararı Resmi Gazete’de
Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de
CHP’nin ’otel’ yalanı elinde patladı! Gökbakar açıkladı
CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Gökbakar açıkladı
HDP heyeti Libya’da Türkiye’yi şikayet etti
HDP heyeti Libya'da Türkiye'yi şikayet etti
HDP’li Güzel’in milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi
Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi
MKYK sonrası önemli açıklamalar
MKYK sonrası önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster