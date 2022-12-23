Türkiye’nin sıfır atık devrimi | Eski mobilyalar kışlık yakacağa dönüyor! Atık geçici depolama alanları nasıl çalışıyor?

Türkiye sıfır atık ve geri dönüşümde ülke genelinde bir devrime imza attı. A Haber ekipleri de çeşitli noktalardan yansımaları canlı yayında aktardı. Üsküdar Belediyesi her yıl yaptığı geri dönüşüm projesine bu yılda devam ediyor. Toplanan mobilya ve ahşap atıklar geri dönüşüm atölyesinde ayrıştırılıyor ve ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacağa dönüştürülüyor. Erzurum'da 7 ay önce kentte "1. Sınıf atık getirme merkezi" kuruldu. Merkezde 80 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Sıfır atık projesi kapsamında toplanan atıkların, geri dönüşüme gönderilene kadar güvenli bir şekilde geçici olarak depolanması gerekiyor. Bunun için atık geçici depolama alanları kuruluyor. İşte tüm detaylar…

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