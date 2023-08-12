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Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde zirve dönemi! Yerli ve milli roket Sonda'nın fırlatma testi gerçekleşti

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Giriş: 12.08.2023 20:04
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Yerli ve milli roket Sonda’nın fırlatma testi!
Yerli ve milli roket Sonda'nın fırlatma testi!
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