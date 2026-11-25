60 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 280 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 60 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama, kundaklama, yasa dışı silah ticareti ve sosyal medya üzerinden örgütlenme gibi çeşitli faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirtildi.