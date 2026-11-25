Yunanistan’da kafeye bombalı saldırı: İşletmeye el yapımı patlayıcı yerleştirdiler

Yunanistan’ın Nea Ionia kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kafeye el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, çevre sakinleri şiddetli bir gürültü duyduklarını bildirdi. Saldırı sonucu bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay yerine bomba imha ekipleri ve itfaiye sevk edilirken, kafenin sahibine ait başka bir işletmeye de kısa süre önce patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. Yunan makamları saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.