Türkiye’nin Gazze barış gücünde yer alması ne anlama geliyor? Uzman A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını takip edecek görev gücünde yer alacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN