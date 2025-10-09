09 Ekim 2025, Perşembe
Türkiye’nin Gazze barış gücünde yer alması ne anlama geliyor? Uzman A Haber’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını takip edecek görev gücünde yer alacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev değerlendirdi.