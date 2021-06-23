23 Haziran 2021, Çarşamba
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Türkiye'nin dünyadaki aşı karnesi dünyada aşılamada hangi ülke kaçıncı sırada?
Türkiye aşılamada rekor üstüne rekor kırıyor. Peki dünyada durum ne? Türkiye, kovid-19 aşı sıralamasında dünyada 8. Sıraya yükseldi. Türkiye aşılama oranlarında kaçıncı sırada? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında verdi.