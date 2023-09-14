14 Eylül 2023, Perşembe
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Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı’dan AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye Raporu'na tepkiler devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, raporu A Haber'e değerlendirdi. Kaymakcı, raporun bazı kısımların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve "Türkiye'ye eşit muamele gösterilmeli" dedi.
AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi.
152 milletvekili çekimser oy kullandı.
Çelişkili rapora Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının yansımasıdır." denildi.