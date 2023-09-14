İsveç’te PKK provokasyonu ve AP’nin taraflı Türkiye raporunu uzman isim A Haber değerlendirdi

Türkiye'nin jeopolitik olarak ne kadar önemli olduğunu bilen bir Avrupa, AP raporu içerisinde farklı bir yönde farklı bir mesaj veriyor. Gümrük Birliği ve vize serbesti meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdiği süreçten sonra olması ilginçtir. AP raporu ne kadar önemli bu da bir tartışma konusudur. AP böyle bir rapor ortaya koyabilir ama gelecek süreç içerisinde yakın ve orta vadede hep beraber göreceğiz Gümrük Birliği ve vize serbesti gibi konularda Türkiye'nin 2 temel konusu ile ilgili nasıl yol kat edileceğini izleyeceğiz. Komisyonun tutumu parlamentonun tutumuna göre daha önemli. Bununla ilgili eylülden sonra ikili bağlamda ilişkiler oldukça kritik rol oynayacak.