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Türkiye'nin 2021 büyüme rakamları açıklandı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 28.02.2022 10:33
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla istatistiklerini paylaştı. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican A Haber canlı yayınından 2021'in büyüme rakamlarını değerlendirdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.
Türkiye’nin 2021 büyüme rakamları açıklandı
Türkiye'nin 2021 büyüme rakamları açıklandı
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