Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Erdoğan mazlumların sesi oldu

Giriş: 14.10.2025 12:58
Güncelleme:14.10.2025 12:58
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor" dedi.
