Türkiye’den Gazze diplomasisi! Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları ve ateşkes müzakerelerine ilişkin telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

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