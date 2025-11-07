07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye'de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?
Türkiye’de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?

Türkiye'de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 23:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 ay süren MİT'in başlattığı sığınak raporunun ardından çalışma tamamlandı. Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini yenilerek karar Resmi Gazete'de yayımlanırken A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programda olası bir saldırı durumunda ikaz ve alarm işaretleri ele alındı. İşte saldırı anında duyulan alarmlar...
Türkiye’de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?
Türkiye’de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?
Türkiye'de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?
Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar
"Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar"
Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlık dosyaları TBMM’de
Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti!
Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti!
Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak
"Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak"
Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edildi
Kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim edildi
Sığınak yönetmeliği güncellendi
"Sığınak" yönetmeliği güncellendi
Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!
Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları’na katıldı?
Kazakistan neden İbrahim Anlaşmaları'na katıldı?
Bahis depremi! Şike operasyonuna mı dönüştü?
Bahis depremi! Şike operasyonuna mı dönüştü?
Daha Fazla Video Göster