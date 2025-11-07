Türkiye’de sığınak seferberliği! Hangi uyarı sesi neye işaret?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 ay süren MİT'in başlattığı sığınak raporunun ardından çalışma tamamlandı. Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini yenilerek karar Resmi Gazete'de yayımlanırken A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programda olası bir saldırı durumunda ikaz ve alarm işaretleri ele alındı. İşte saldırı anında duyulan alarmlar...