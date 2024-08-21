Türkiye'de kime suikast düzenleyeceklerdi? Trump suikastçısı da aynı silahı kullanmış! Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı: Ses getirecek isim...

Suikast silahlarıyla birlikte paramotorla gelmişlerdi... Hainlerin hedefinde kim vardı? Kime suikast yapacaklardı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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