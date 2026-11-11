COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'ye övgü yağdı! Dünya Antalya'da buluştu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dünyanın dört bir yanından liderleri, bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce delegeyi bir araya getirdi. Küresel iklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ele alındığı zirvede, katılımcılar organizasyona ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Farklı ülkelerden gelen konuklar, COP31'in düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkiye'ye övgüler yağdırdı.