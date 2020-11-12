Türkiye’de de denenen Çin’in Kovid-19 aşısından iyi haber! Aşı antikor üretti

Faz3 çalışmalarında olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarından peş peşe gelen güzel haberlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de de denenen Çin'in Kovid-19 aşısındaki güzel gelişmeyi A Haber canlı yayınında duyuran Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen aşının iki sağlık çalışanı üzerinde koruyucu miktarda antikor ürettiğini söyledi.

Çin aşı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının faz 3 çalışması, olumlu sonuç verdi. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen aşı çalışmalarında gelinen son noktayı A Haber canlı yayınında anlattı.

Çin'in Kovid-19 aşısındaki güzel gelişmeyi A Haber canlı yayınında duyuran Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'in açıklamalarından satır başları;

ÇİN AŞISI ANTİKOR OLUŞTURDU

İki gün önce Çin aşının vurulduğu iki sağlık çalışanımız aşı vurulduktan 2 hafta sonra antikor ölçümlerinde olumlu gelişmeler gözlemlendi. Şu anda toplamda 5 çalışanımızın antikor sonuçlarının koruyucu düzeyde olduğunu tespit edildi. Bu yüz güldürücü sevindirici bir gelişme... Bu şu anlama geliyor. Salgının hız kesmediği çok hızlı ilerlediği bu dönemde aşılarla ilgili peş peşe gelen güzel haberlerle karşımıza gelmesi bir yerde salgın zincirinin kırılmasına ve 2021 yılıyla birlikte gündemimizden düşmesine neden olacaktır.

Bir salgında zincirin kırılması için nüfusun yüzde 60'nın bağışık hale gelmesi gerekir. Mart 2020'lerde sürü (toplumsal) bağışıklığından bahsediliyordu, sağlık sisteminin çökmemesi için sıkı bir izolasyon uygulandı. Buradaki amaç yüzde yüz etkin ilaç ya da aşı bulununcaya kadar bu izolasyonu sürdürmekti. Dünya nüfusunun yüzde 5'i yaklaşık olarak virüsle karşılaştı. Çocuk nüfusu çıkarıp öncelikli olarak risk gruplarının aşılanmasına başlanmasıyla birlikte kişiden kişiye bulaş zincirinin kırılmasıyla birlikte yavaş yavaş vaka sayıları azalmaya başlayacaktır.

"GÜVENLİĞİ VE ETKİNLİĞİ YÜKSEK 3 AŞI VAR"

2019 yılı içerisinde influenzadan (grip) hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin civarında... Fakat bu konu gündeme alınmadı önemsenecek bir durum, mevcut aşılarımız bizi mevsimsel gribe karşı yüzde 20 ila 50 arasında koruma sağladığı için bugüne kadar ülkemizde çok talep görmüyordu. Grip aşısının koronavirüsten koruduğu algısı bu yıl influenza (grip) aşısına olan ilgiyi arttırdı. Bunları birbirine karıştırmamak gerek. Kovid-19 aşısı için bilim insanlarının büyük çoğunluğunun belli bir zaman diliminde koruyacağını iddia ederken küçük bir kısım ise aşıların ömür boyu koruma sağlayacağını söylüyor. Bu iddiaları zaman doğrulayacak. Şu anda güvenliği ve etkinliği yüksek 3 tane (Kovid-19) aşıyla karşı karşıyayız. Bu da bizim için çok umutlu bir durum. Bir yerde aslında sürü bağışıklığındayız hemen hemen her bireyin bir akrabası/yakını Kovid-19 ile karşılaşmış ve hastalığı bir şekilde atlatmıştır. Bu şekilde hasta oranı yükseldikçe mevcut hastalığın riskleri de azalacaktır beklentisinin içerisindeyiz.