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02.12.2019

''Türkiye'de can ve mal güvenliği yok'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video!

Kendi ülkesini her fırsatta yurt dışında şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''ülkede can ve mal güvenliği yok'' diyerek Türkiye karşıtı lobilerin değirmenine su taşıdı. Her defasında Türkiye aleyhine yapılan kara propagandanın bir parçası olan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri gerçekleri perdelemeye çalışırken, iki yabancı turist çektiği video ile Türkiye’nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu çok çarpıcı ifadelerle dile getirdi. İşte o video…

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