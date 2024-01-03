Türkiye'de 2023'te 74 bin deprem oldu! Sarsıntı en çok hangi bölgede meydana geldi?

Türkiye'de 2023 yılında deprem sayısı bir önceki yıla göre üç katına çıktı. 2023'te Türkiye'de 74 bin deprem oldu. Peki sarsıntı en çok hangi bölgede meydana geldi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden anlattı.

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