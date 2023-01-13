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Türkiye Yüzyılı’nın eseri: Büyük Çamlıca Camii

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 12:06
Asrın mührü Çamlıca Camii 3 yılda 25 milyon kişiyi ağırladı. Çamlıca Camii Derneği Başkanı Ergin Külünk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Külünk, "Özel bir gündeyiz. Kültür dünyamızdaki çok kıymetli eserleri gündem yaptığınızdan dolayı özellikle de teşekkür ediyorum A Haber’e ve ekibinize. Büyük Çamlıca Camii’ni cemaatle buluşturmak için 6 sene gibi çok yoğun bir çalışmayla 2019 senesinin Mart ayında camimizi cemaatimizle buluşturduk. Dünyada kendi mimari tarzındaki en büyük cami. Bu projenin hayata geçmesi tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla direktifleriyle ve vatandaşımızın bireysel ve kurumsal katkılarıyla bu proje de tıpkı diğer projelerimiz gibi bir bağış projesi." dedi.
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