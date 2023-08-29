29 Ağustos 2023, Salı
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Türkiye yine devrede! Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Bloomberg Erdoğan-Putin zirvesi için tarih verdi
Ukrayna-Rusya savaşında Rus tarafının Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi, savaşa yeni bir boyut kazandırdı. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamaların ardından dünya gözünü yeniden Türkiye'ye çevirirken, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı kilit role de geniş yer ayrıldı. Bloomberg, Erdoğan-Putin zirvesi için tarih verdi.