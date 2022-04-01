01 Nisan 2022, Cuma
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Türkiye tarımda büyümeyi sürdürüyor! Gıdada dışa bağımlı olan ülkeler zorda
Rusya-Ukrayna savaşı, pandemide ağır yaralanan ülkeleri yeni bir cendere içine soktu. Gıdada dışa bağımlı olan ülkeler zorda. Türkiye ise tarımda kendine yetebilen ender ülkeler arasında yerini aldı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Tarımda doğru adımları atarsak bu gıda savaşlarında öncü ülke olabiliriz" dedi.