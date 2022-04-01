01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye tarımda büyümeyi sürdürüyor! Gıdada dışa bağımlı olan ülkeler zorda

Türkiye tarımda büyümeyi sürdürüyor! Gıdada dışa bağımlı olan ülkeler zorda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2022 08:47
Rusya-Ukrayna savaşı, pandemide ağır yaralanan ülkeleri yeni bir cendere içine soktu. Gıdada dışa bağımlı olan ülkeler zorda. Türkiye ise tarımda kendine yetebilen ender ülkeler arasında yerini aldı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Tarımda doğru adımları atarsak bu gıda savaşlarında öncü ülke olabiliriz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye tarımda büyümeyi sürdürüyor!
Türkiye tarımda büyümeyi sürdürüyor!
Seçim kanunu teklifi Meclis’te kabul edildi
Seçim kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi
Ramazan karşılamasını rakı ile yapıyoruz
"Ramazan karşılamasını rakı ile yapıyoruz"
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Rusya ve Ukrayna açıklaması
Rusya ve Ukrayna açıklaması
Özbekistan’dan Başkan Erdoğan için özel klip
Özbekistan'dan Başkan Erdoğan için özel klip
FETÖ’cü komutanın cezası onandı!
FETÖ’cü komutanın cezası onandı!
Adana’da DEAŞ operasyonu!
Adana’da DEAŞ operasyonu!
Biden ve Putin görüşecek mi?
Biden ve Putin görüşecek mi?
Kırım ve Donbas’ın statüsü ne olacak?
Kırım ve Donbas'ın statüsü ne olacak?
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Kahraman Türk polisi Mustafa Karakaya!
Kahraman Türk polisi Mustafa Karakaya!
Daha Fazla Video Göster