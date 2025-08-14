14 Ağustos 2025, Perşembe

Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 17:54
Yangın, Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yayladağı sınır kapısına yakın bölgede yaşanan yangın kent merkezinden görülür vaziyette hissedildi. Yangın Yayladağı bölgesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken alevlerin büyüklüğü yangının yayılma ihtimalini gözler önüne serdi. Yayladağı ilçe merkezinde yangının görüldüğünü ifade eden Ayhan Güvenç, yangının Türkiye sınırlarına gelmesinden dolayı endişeli olduklarını söyledi. Suriye sınır bölgesinden çıkan yangının bizim sınırlara gelmesinden dolayı endişeli olduğunu ifade eden vatandaş Ayhan Güvenç, "Sabah saatlerinde Suriye'nin Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ufak çaplı bir yangın çıkmıştı. Saatler geçtikçe yangın büyüyerek devam etti. Yangın, Yayladağı sınır bölgesine yaklaşık 1 km mesafede devam ediyor. Yangın zaman geçtikçe daha da büyüyor ve bizim sınır tarafına geçmesinden dolayı endişeliyiz. İnşallah ekiplerin çalışmalarıyla en kısa zamanda söner. İlçenin merkezinden yangının boyutu görünüyor ve Yayladağı Sınır Kapısı tarafından yangının büyüklüğü çok net görünüyor" ifadelerini kullandı.
