Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! Lahey'e resmi başvuru yarın yapılacak... Süreç nasıl işler?

Türkiye, katil İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu yarın yapacak. Sürecin nasıl işleyeceğini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN