Türkiye savunma sanayiinde çığır atıyor! İşte dünyanın konuştuğu Roketsan füzeleri

Türkiye savunma sanayiinde çığır açacak teknolojilerle küresel alanda adından söz ettiriyor. Bu anlamda Roketsan da Rürkiye'nin askeri gücüne güç katan yerli ve milli şirketler arasında. Roketsan'ın geliştirdiği sistemler sadece askeri alanda değil uzay çalışmaları alanında da Türkiye'nin ufkunu genişletiyor. A Haber ekibinden Damla Kuşkapan Roketsan'ı gezdi son teknoloji ile donatılan yerli ve milli ürünleri ekrana getirdi.

