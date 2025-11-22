Türkiye Papa XIV Leo’nun ilk yurt dışı durağı oluyor

Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Böylece 27-30 Kasım tarihleri arasında yapacağı ziyaretle Türkiye’ye gelen 5. Papa olacak. Bu resmi ziyaret, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da uzun yıllar Vatikan’da görev yapan gazetecilerle bu önemli ziyareti değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN