22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türkiye Papa XIV Leo’nun ilk yurt dışı durağı oluyor
Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Böylece 27-30 Kasım tarihleri arasında yapacağı ziyaretle Türkiye’ye gelen 5. Papa olacak. Bu resmi ziyaret, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da uzun yıllar Vatikan’da görev yapan gazetecilerle bu önemli ziyareti değerlendirdi.