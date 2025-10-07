Türk aktivist Sümeyye Sena Polat İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı: "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısında alıkoyduğu Türk aktivist Sümeyye Sena Polat, Türkiye’ye dönüş yolunda hapishanede yaşadıklarını anlattı. Polat, “İlk gün oraya gittiğimizde Ben Gvir bizi bekliyordu, ‘bunlar terörist’ dedi” sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı aktardı. Aktivist, 2 gün boyunca su verilmediğini, ilaçlarına ulaşamadıklarını, her saat başı uykularının bölündüğünü söyledi. “Kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var, bundan zevk alıyorlar” diyen Polat, “Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil, asıl acıyı Gazze yaşıyor” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN