07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türk aktivist Sümeyye Sena Polat İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı: "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"
Türk aktivist Sümeyye Sena Polat İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı: Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil

Türk aktivist Sümeyye Sena Polat İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı: "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 20:24
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısında alıkoyduğu Türk aktivist Sümeyye Sena Polat, Türkiye’ye dönüş yolunda hapishanede yaşadıklarını anlattı. Polat, “İlk gün oraya gittiğimizde Ben Gvir bizi bekliyordu, ‘bunlar terörist’ dedi” sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı aktardı. Aktivist, 2 gün boyunca su verilmediğini, ilaçlarına ulaşamadıklarını, her saat başı uykularının bölündüğünü söyledi. “Kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var, bundan zevk alıyorlar” diyen Polat, “Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil, asıl acıyı Gazze yaşıyor” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk aktivist Sümeyye Sena Polat İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı: Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil
Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz
“Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”
Allah’ın bir planı var
"Allah'ın bir planı var"
Sümeyye Sena Polat Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil
Sümeyye Sena Polat "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor!
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor!
Suikastten müzakere masasına!
Suikastten müzakere masasına!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gazze’de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
Gazze'de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
Daha Fazla Video Göster