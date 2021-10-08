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TÜGVA'ya gerçekleştirilen hukuksuz baskının ardından AK Partili Özsoy'dan açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.10.2021 15:10
Güncelleme:08.10.2021 15:22
İBB zabıtalarının TÜGVA'ya gerçekleştirdiği hukuksuz baskınların akabinde AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy açıklamalarda bulundu.

İBB zabıtalarının Adalar ilçesinde TÜGVA'ya yaptığı hukuksuz baskınların ardında AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy açıklama yaptı

Özsoy'un açıklamalarından satır başları:

HEPSİ PLANLI PROGRAMLI

"Bu yapılanların hepsi planlı programlı yapılıyor. Adalar'da bu yaşananlar ne tesadüftür ki 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümüne denk geliyor. Buradan şunu açıkça ifade etmek istiyorum.

YENİ BİR GEZİ'YE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz.

KİRLİ ELLERİNİZİ HUZUR DOLU ADALAR'IMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKİN
CHP yönetimine buradan seslenmek istiyorum. O kirli ellerinizi huzur dolu Adalar'ımızın üzerinden çekin. Adalar'ın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. TÜGVA'nın haklı davasında yanındayız."

TÜGVA BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da konuyla ilgili açıklama yaparken; "Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur, dedikleri gibi, 3. şahıslara kiralama söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

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