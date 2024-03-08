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TÜGVA Gençlik Buluşması'nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 18:10
TÜGVA tarafından düzenlenen "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 8 Mart'ta gerçekleştiriliyor. Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunurken, salona asılan pankartlar dikkat çekti.
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