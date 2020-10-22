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TSK'dan gövde gösterisi! Yerli ve milli silah sistemi ilk kez kullanıldı

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Giriş: 22.10.2020 11:33
Güncelleme:22.10.2020 11:38
Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette, ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.
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