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TSK’da disiplinsizliğe geçit yok! A Haber’de uzman isimler beklenen bir karardı

TSK'da disiplinsizliğe geçit yok! A Haber'de uzman isimler "beklenen bir karardı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 18:58
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, emir komuta zincirini hiçe sayarak kılıç çekip siyasi slogan atan 5 teğmen ve bu eyleme göz yuman 3 disiplin amiri hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) disiplini esas alan bir yapıya sahip olduğu ve bu tür kanun dışı hareketlere göz yumulmayacağı vurgulandı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emir Pazarcı, olayın affedilemez bir disiplin ihlali olduğunu belirterek, "TSK'da disiplinsizlik tolere edilmez. Bu gibi durumların önüne geçilmezse ordunun emir-komuta yapısı bozulur, güvenlik zafiyeti doğar. Verilen karar beklenen ve olması gerekendi." ifadelerini kullandı. Gazeteci Mahmut Övür ise olayın sadece disiplinsizlikten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bu mesele yalnızca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı değildir. Burada emir-komuta zincirine meydan okuma var. Ayrıca bu sloganın geçmişte belirli çevrelerce siyasi bir araç olarak kullanıldığı biliniyor. Ordu, siyasetin içine çekilemez, hizipleşmeye izin verilemez." dedi. Türkiye, FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasından acı dersler çıkardı. Disiplinsizlik ve bireysel hareketlerin, zamanla nasıl büyük tehditlere dönüşebileceği çok iyi biliniyor. Uzmanlar, bu olayın hafife alınamayacağını ve TSK’nın böylesine köklü bir kurumda disiplini sağlamak adına en doğru kararı verdiğini belirtiyor.
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TSK’da disiplinsizliğe geçit yok! A Haber’de uzman isimler beklenen bir karardı
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