Trump’a yakın isim aktivist Charlie Kir silahlı saldırıda öldü!

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden sağcı aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı. Trump saldırıya ilişkin "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi. Saldırı anları ise anbean kameraya yansıdı. Kirk düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybederken olayla ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

