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17.10.2019

Trump ABC'nin yalan haberini dünyaya duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'in Türkiye'ye karşı kara propaganda için yayınladığı videoyu, aktif olarak kullandığı resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Fake news" (yalan haber) ifadelerini kullandı.

ABC News televizyonun Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türkiye'ye karşı kara propaganda için yayınladığı videonun yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Bugün ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ABC News muhabirinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorusuna yanıt da verdi.

Trump, soruyu yanıtladıktan sonra ABC News muhabirine, "Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." dedi.

ABD Başkanı Trump, bu ifadesinin ardından, aktif olarak kullandığı resmi Twitter hesabından, ABC News'in yaptığı yalan haberin videosunu paylaştı.
Videoyu büyük harflerle "FAKE NEWS" (yalan haber) şeklinde paylaşarak, ABC News'in yalan haberini tüm dünyaya duyurmuş oldu.

ABC'nin söz konusu videosuna önceki gün de tepki gösteren Trump, olayı "skandal" olarak nitelendirmişti.

SİLAH TANITIM VİDEOSU

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

Trump, ABC News muhabirini rezil etti TRUMP, ABC NEWS MUHABİRİNİ REZİL ETTİ
ABDli ABC televizyonundan Barış Pınarı Harekatına karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını harekatta bombalama diye çarpıttı ABD'Lİ ABC TELEVİZYONUNDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI ALGI OPERASYONU! SİLAH TANITIMINI "HAREKATTA BOMBALAMA" DİYE ÇARPITTI

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