16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump, ABC News muhabirini rezil etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TRUMP, ABC NEWS MUHABİRİNİ REZİL ETTİ

televizyonunun Barış Pınarı Harekatıyla ilgili 'ye karşı kara propaganda için yayınladığı videonun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABC News muhabirinin ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla adeta rezil etti. Trump, "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." diye cevap verdi.

ABD Başkanı , 'nin başlattığı 'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a soru soranlar arasında geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi kötülemek isterken skandal bir habere imza atan 'in muhabiri de vardı.

ABC NEWS MUHABİRİNİ REZİL ETTİ

Trump'a sorun soran ABC News muhabirini rezil etti. Muhabirin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorusuna cevap veren Trump "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." dedi.

ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını harekatta bombalama diye çarpıttı ABD'Lİ ABC TELEVİZYONUNDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI ALGI OPERASYONU! SİLAH TANITIMINI "HAREKATTA BOMBALAMA" DİYE ÇARPITTI

ABC'DEN SKANDAL HABER

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

Donald Trump'tan flaş açıklamalar DONALD TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN