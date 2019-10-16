Trump, ABC News muhabirini rezil etti
ABC News televizyonunun Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Türkiye'ye karşı kara propaganda için yayınladığı videonun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABC News muhabirinin Suriye ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla adeta rezil etti. Trump, "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." diye cevap verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a soru soranlar arasında geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi kötülemek isterken skandal bir habere imza atan ABC News'in muhabiri de vardı.
ABC NEWS MUHABİRİNİ REZİL ETTİ
Trump'a sorun soran ABC News muhabirini rezil etti. Muhabirin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorusuna cevap veren Trump "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." dedi.
ABC'DEN SKANDAL HABER
Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret!
- Münbiç'te kadın kılığına giren YPG'li yakalandı
- ABD'li uzmandan terör örgütü itirafı
- NATO'da üst düzey görev değişimi
- Fransa'da üç YPG/PKK yandaşı gözaltına alındı
- Donald Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Hain tuzak son anda fark edildi
- Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı
- Erdoğan 'Kapıları açarız' demişti! Yeni açıklama...
- Uyuşturucu taşıyan kedi ortadan kayboldu
- Sınır hattına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
- Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!
- Sen Anlat Karadeniz (SAK) 60. bölüm canlı izle – ATV
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!
- League of Legends Mobile ne zaman çıkacak? LOL Mobile çıkış tarihi!
- HDP önünde oturma eylemi yapan aileler Türk bayrağı açtı! Asker selamı verdiler
- İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar...
- ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Son dakika: Hatay’da bomba paniği |Video
- YPG/PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamışlardı
- Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız İŞKUR üzerinden bakanlığa 175 personel alımı...
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı