ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
ABD'li ulusal haber kanalı ABC, Türkiye'ye karşı skandal bir algı operasyonu haberi yaptı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, ABD'li haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayımladı. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı.Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videoları, manipülasyon, dezenformasyon için kullanma çabaları aynı şekilde devam ediyor.
Son olarak, Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.
SPİKERDEN SKANDAL SÖZLER
Alt bantta "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor." ifadesini kullandı.
GÖRÜNTÜLER 2017'DE ABD'DE GERÇEKLEŞEN BİR SİLAH TANITIMINA AİT
Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'li askerden DEAŞ itirafı! Tek tek ifşa etti
- Rusya'da suikast gibi olay! Trafik kazasında öldü
- Almanya'dan skandal görüntü
- Jens Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
- Gazeteci mi terör sözcüsü mü?
- Mustafa Akıncı'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi
- Plan açıklandı! Tartışılacak vize kararı...
- Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı
- HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah sözler
- ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatına destek gösterisi
- ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
- Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
- Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir? Münbiç nerede?
- DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kayıt tarihleri!
- Bülent Turan duyurdu: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı brifingi
- Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...
- Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok, günü mü değişti? 14 Ekim Show TV yayın akışı!
- Plan açıklandı! Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı
- osym.gov.tr DGS ek yerleştirme sonuçları sorgula! ÖSYM 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
- Türkiye’nin kalan maçları nelerdir? Türkiye grupta kaçıncı sırada?
- YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü! İşte ilk kareler...