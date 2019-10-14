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ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
ABD'Lİ TELEVİZYONDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI ALGI OPERASYONU!

ABD'li ulusal haber kanalı ABC, Türkiye'ye karşı skandal bir algı operasyonu haberi yaptı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, ABD'li haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayımladı. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı.

'nın ilerlemesiyle başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videoları, manipülasyon, dezenformasyon için kullanma çabaları aynı şekilde devam ediyor.

Son olarak, Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.



SPİKERDEN SKANDAL SÖZLER

Alt bantta "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak 'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor." ifadesini kullandı.

ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını harekatta bombalama diye çarpıttı ABD'Lİ ABC TELEVİZYONUNDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI ALGI OPERASYONU! SİLAH TANITIMINI "HAREKATTA BOMBALAMA" DİYE ÇARPITTI

GÖRÜNTÜLER 2017'DE ABD'DE GERÇEKLEŞEN BİR SİLAH TANITIMINA AİT

Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.

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