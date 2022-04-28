Transdinyester bölgesinde neler oluyor? Neden Rusya için önemli?

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında önemli bir Rus nüfusu barındıran ülkelerin başında Moldova geliyor. Transdinyester olarak adlandırılan bölge, Moldova ile yaşanan çatışmaların ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti ama hiç bir ülke tanımadı. Göreceli sessizliğin hakim olduğu bölge Rusya-Ukrayna savaşı ile yeniden hareketlenmeye başladı. Son bir kaç gündür yaşanan patlamalar gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Ukrayna'nın ardından sırada Moldova mı var?

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