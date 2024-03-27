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Trabzon’da yükselen dev sağlık kompleksi! Şehir hastanesinin kaba inşaatı bitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 20:18
Sağlık sisteminin yüz akı projelerinden, Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı. Karadeniz'de yükselen dev sağlık kompleksinin içerisinde 4 ayrı hastane olacak. Günde yaklaşık 15 bin hastaya poliklinik hizmeti verecek.
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