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Trabzon'da NATO üssü turizme açılacak! 2010 yılında tahliye edilmişti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 09.07.2024 12:17
Trabzon'un Maçka ilçesinde 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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