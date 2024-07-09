Trabzon'da NATO üssü turizme açılacak! 2010 yılında tahliye edilmişti

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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