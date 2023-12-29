29 Aralık 2023, Cuma
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TOKİ Başkanı Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP fondaşı Sözcü TV'de TOKİ tarafından yurdun dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İmamoğlu'nun asılsız içi boş iddialarına cevaben canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu bağlantının gerçekleşmesini istemedi ve panikleyerek sunucuyu azarladı.