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Tohma Köprüsü bugün açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 06.02.2021 14:48
Güncelleme:06.02.2021 14:50
Son dakika haberine göre Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Şehit Gaffari Güneş'in adının verildiği köprünün açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla yapıyor. Başkan Erdoğan, "Koronavirüse rağmen, sanayimiz ve tarım üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik." dedi. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.

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