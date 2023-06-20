20 Haziran 2023, Salı
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Ticaret Bakanlığından bayramda fahiş fiyat denetimi! Şikayetlere yakın takip
Fahiş fiyatla mücadele için bayram öncesi tedbirler artırıldı. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelenin sürdürüleceğini açıklayarak, "81 ilde denetimler sürdürülecek" mesajı verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.