20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ticaret Bakanlığından bayramda fahiş fiyat denetimi! Şikayetlere yakın takip

Ticaret Bakanlığından bayramda fahiş fiyat denetimi! Şikayetlere yakın takip

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2023 11:13
Güncelleme:20.06.2023 11:13
Fahiş fiyatla mücadele için bayram öncesi tedbirler artırıldı. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelenin sürdürüleceğini açıklayarak, "81 ilde denetimler sürdürülecek" mesajı verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayramda fahiş fiyat denetimi!
Bayramda fahiş fiyat denetimi!
Turizmde bayram bereketi!
Turizmde bayram bereketi!
İmamoğlu parti kuracak mı? Alacağı ilk isim...
İmamoğlu parti kuracak mı? Alacağı ilk isim...
Faik Öztrak hangi dünyada yaşıyor?
Faik Öztrak hangi dünyada yaşıyor?
Deprem konutları yükseliyor!
Deprem konutları yükseliyor!
İYİ Parti’den CHP’ye kazık! Deşifre oldular..
İYİ Parti'den CHP'ye kazık! Deşifre oldular..
İYİ Parti Kurultay öncesi istifa rüzgarı!
İYİ Parti Kurultay öncesi istifa rüzgarı!
Zanlı katliamı itiraf etti!
Zanlı katliamı itiraf etti!
İşte yeni görevlendirmeler
İşte yeni görevlendirmeler
Asgari ücret zammında kritik eşik yüzde 30!
Asgari ücret zammında kritik eşik yüzde 30!
Başkan Erdoğan’dan Milli Takıma tebrik telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Milli Takıma tebrik telefonu!
Ankara’da sağanak yağış sonrası can pazarı
Ankara'da sağanak yağış sonrası can pazarı
Daha Fazla Video Göster