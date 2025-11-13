13 Kasım 2025, Perşembe

The Economist 2026 kapağı ne mesaj veriyor? Öngörü mü komplo teorisi mi?
13.11.2025
Giriş: 13.11.2025 12:52
Economist'in her yılın sonunda yayınladığı "Bir sonraki yılda takip edilmesi gereken temalar neler?" konseptli geleneksel kapağı 2026 için de yayınlandı. Dergi 2025'te küresel siyaseti en çok etkileyen ismin ABD Başkanı Trump olduğunu ve Beyaz Saray'da kaldığı sürece bunun değişmeyeceğini yazdı. 2026 yılında da Trump'ın dünyanın gidişatını belirleyeceğini ifade eden "The World Ahead 2026" Editörü Tom Standage, bu yıl öne çıkacak bazı başlıkları şöyle sıraladı; Jeopolitik kayma Çin için fırsat, Gazze'den sonra Orta Doğu'nun görünümü, Ukrayna'nın ötesinde Rusya'nın bir sonraki hareketi, küresel ekonomi kaygıları, politik futbol, zayıflama ilaçları...
